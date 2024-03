Belenenses em destaque na Ibercup

O torneio Ibercup teve esta sexta-feira o segundo dia competitivo e há uma equipa a destacar-se: o Belenenses.

O emblema do Restelo conseguiu qualificar dez equipas para a etapa decisiva da competição. Só no escalão de sub-11 os lisboetas competem com três equipas e todas conseguiram passar a fase de grupos.

Já o Sporting, com sete equipas qualificadas, e o Benfica, com seis, também seguem em frente.

Entre as equipas estrangeiras, destaque para os espanhóis do Corunha, com equipas a fazerem boas prestações nos sub-9, sub-10 e sub-16.

Jogaram-se 225 jogos.

De recordar que a XIII edição da Ibercup tem 316 equipas, de 22 países, com 5500 jovens.