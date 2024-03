Vasco Seabra. FC Porto “está num momento muito forte”

O Estoril terá de estar no seu melhor para competir com um FC Porto a atravessar "um momento muito forte na época", na 27.ª jornada da I Liga, assumiu esta sexta-feira o treinador estorilista, Vasco Seabra.

O técnico considerou que a "história" de cada encontro é diferente e espera que a sua equipa seja mais competitiva do que na última ocasião em que defrontou os dragões, na derrota caseira por 4-0, para os oitavos de final da Taça de Portugal.

"No jogo da Taça, o resultado ficou um pouco mais desequilibrado e não fomos tão capazes. Sabemos que cada jogo tem uma história diferente. Vamos enfrentar um FC Porto que está num momento muito forte da época e sabemos que temos de estar no nosso melhor", assumiu o técnico, na conferência de imprensa de antevisão à partida de sábado, no Estoril.

O Estoril irá defrontar os azuis e brancos pela quarta vez na presente temporada, sendo que, além do desaire para a Taça de Portugal, os estorilistas tinham vencido antes para o campeonato (1-0), no Estádio do Dragão, e na fase de grupos da Taça da Liga (3-1), em casa.

"Todos os jogos tiveram histórias diferentes e é natural, porque vamos defrontar uma equipa que tem muita qualidade e coletiva. Por nossa vontade, queríamos ter muito mais posse de bola do que o adversário e é normal que, em muitos desses momentos, tenhamos de sacrificar-nos e correr muito atrás da bola também", anteviu Vasco Seabra.

O treinador do Estoril espera uma tarefa árdua e apelou, por isso, à "coragem" dos seus jogadores.

"Espero um FC Porto agressivo, dentro da linha que tem vindo a ter. Teve desempenhos muito altos, como ainda agora contra o Arsenal [na Liga dos Campeões]. É uma equipa muito competitiva, muito competente, que não permite muitas veleidades ao adversário. Temos de ser ambiciosos, manter o nosso padrão e ser corajosos também", salientou.

Desta forma, Vasco Seabra destacou a importância do "coletivo" em jogos de maior grau de dificuldade.

"Em todos os jogos salientamos a força do coletivo, de sermos muito mais do que os onze que estão a jogar dentro de campo. Se isso é importante em todos os jogos, neste tipo de jogos, então, ainda o é mais", frisou.

O Estoril, 14.º colocado, com 25 pontos, recebe o FC Porto, terceiro classificado, com 58, no sábado, pelas 20h30, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, em jogo que será arbitrado por António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.