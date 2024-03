Sérgio Vieira. “Adversário de hoje não era fácil”

A partida

"Em parte conseguimos [fazer aquilo que tínhamos planeado para o jogo], noutra parte ficámos um pouco aquém. Sabíamos que tínhamos de defender bem, o que acabou por não correr tão bem foi no momento dos golos [sofridos]. Sabíamos que não podíamos estar descompensados, mas chegámos bem à vantagem, não na primeira oportunidade como o Rúben Amorim disse, mas na sequência dessa primeira oportunidade. Não conseguimos ser uma equipa que dominasse mais, mas o adversário de hoje também não era fácil. Ficaram coisas boas, como levar a incerteza do resultado até ao fim"

Os amarelos condicionaram

"Foi algo que sentimos no banco, o tipo de faltas que foi apitando, o critério... é algo inconsciente do futebol português. Foi uma boa arbitragem. Mas ficámos condicionados. É natural que com os dois médios amarelados que os nossos índices de pressão fiquem condicionados. O Sporting tem uma excelente dinâmica, prova disso é o que tem feito no campeonato e os golos que tem marcado."

O que levar de positivo

"No fundo, a ambição que tínhamos. A nossa preparação foi para ganhar o jogo e pressionar alto o Sporting. Queríamos campo grande. As equipas teoricamente não grandes não têm as mesmas armas para lutar contra os três grandes, mas fizemos coisas boas hoje. A frustração que tínhamos por perder com um grande e um candidato ao título quando ainda estamos a reerguer-nos... porque uma coisa era o Estrela da Primeira Liga, e outra é o Estrela que ainda na última época estava na Segunda Liga e que tem jogava aqui. O nosso dia a dia é extremamente precário e isso tona-nos mais frágeis naquilo que podemos dar. É preciso trabalhar bem com bola, com o mesmo piso que temos aqui, diariamente, com qualidade”