Racing Power em vantagem na Taça de Portugal

O Racing Power derrotou o Sp. Braga, por 2-1, e está em vantagem nas meias-finais da Taça de Portugal feminina.

As arsenalistas até marcaram primeiro, por Maria Miller, aos 27 minutos, mas as visitantes deram a volta ao marcador, com tentos de Miller, na própria baliza, e Gerda Konst, aos 90+4.

Nota ainda para Sissi, que desperdiçou uma grande penalidade a favor das guerreiras do Minho.

A segunda mão vai ser disputada a 21 de abril.

Na outra meia-final estão Benfica e Sporting, que se defrontam no próximo domingo, a partir das 18h15.