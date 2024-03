"Podíamos ter pontuado, o Benfica não foi superior", diz adjunto do Chaves

Luís Morgado, adjunto de Moreno Teixeira, considera que o Desportivo de Chaves merecia ter pontuado na Luz, dado que, no seu entender, o Benfica não foi superior. Ainda assim, aceita a derrota por 1-0.

Análise à derrota: "É normal [perder], com as individualidades que o Benfica tem, esperávamos isto. Foi um jogo decidido em lances individuais, pelo talento, porque coletivamente o Benfica não foi superior ao Chaves, que vinha a pensar em pontuar. Mesmo com as incidências do jogo, estivemos perto disso e a sensação com que ficamos é que podíamos ter levado um ponto. Ficámos perto disso. Os penáltis, mesmo falhando, deram ânimo ao Benfica, que começou a carregar. Parabéns ao Benfica, que faz um golo e ganha, mas podíamos ter levado pelo menos um ponto."

Ambição do Chaves na Luz: "Nestes jogos, o normal é o Benfica ganhar. As pessoas, nos jogos em casa dos grandes, acreditam que mais minuto, menos minuto eles marcam. Felizmente, em Portugal treina-se bem, há jogadores de qualidade em todas as equipas. Antigamente era muito mais difícil chegar aqui e fazer um bom jogo, agora é possível. É sinal de que o treino evoluiu em Portugal."

Fuga ao último lugar: "É discutir os jogos. Há 15 dias, com o Vitória de Guimarães, o jogo foi decidido por um penálti e aqui, em casa de um adversário muito difícil, por uma bola parada. Pelo que fizemos, e com a oportunidade que tivemos no final, era justo conseguir pelo menos um ponto. Mas a vitória também assenta bem ao Benfica, que fez um golo."