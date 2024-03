Armando Evangelista. “Era difícil dizer que ‘não’ ao Famalicão”

O novo treinador do Famalicão, Armando Evangelista, diz ter “noção da exigência” que representa liderar a equipa minhota na I Liga.

"Estou aqui há poucas horas, mas dá para sentir que estamos a entrar dentro de uma família e é um prazer fazer parte dela. Em termos de contexto, temos a noção da exigência que representa hoje o Famalicão enquanto clube, enquanto cidade, enquanto massa adepta, e sabemos o que acarreta o nome deste clube no panorama nacional", referiu.

O técnico acrescenta: "Acreditamos que é possível aportar conhecimento, valor e qualidade a esta equipa, porque se fosse de outra forma não estaríamos cá".

Evangelista refere que "era difícil dizer que não ao Famalicão, como é óbvio. Quem acompanha o fenómeno do futebol e está atento a esse fenómeno tem noção do que é o Famalicão hoje, tem noção do que representa o Famalicão e tem noção do que é estar associado a uma marca tão forte como é o Famalicão hoje. Por isso tudo, acho que era difícil dizer que não".

Já sobre o antecessor (João Pedro Sousa), Joaquim Evangelista não quis alongar-se em comentários.

“Prefiro olhar para aquilo que podemos fazer, porque parece-me mais correto. Quem esteve cá fez um trabalho de excelência e não vou estar a colocar pontos nem positivos nem negativos àquilo que foi feito. Prefiro olhar para a frente, prefiro olhar para aquilo que temos que fazer e aquilo que queremos aportar a este Famalicão", referiu.

O Famalicão é oitavo na I Liga, com 28 pontos.