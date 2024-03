Armando Evangelista é o novo treinador do Famalicão, pelo menos até ao final da época, anunciou esta quarta-feira o clube minhoto.

O técnico, de 50 anos, sucede a João Pedro Sousa, que, na terça-feira, rescindiu contrato com o atual nono classificado do campeonato. Sem clube depois de deixar os brasileiros do Goiás, Evangelista assinou contrato com o Famalicão válido até ao final da temporada.

Armando Evangelista tem passagens Vitória de Guimarães, Varzim, Penafiel, Vilafranquense e Arouca. Pega, agora, no Famalicão no nono lugar da I Liga, com 28 pontos (e menos um jogo), cinco acima da linha de água e a 14 do quinto posto, ocupado pelo Vitória de Guimarães.

Na temporada passada, o técnico vimaranense levou o Arouca ao quinto lugar do campeonato e a um consequente apuramento para a Liga Conferência, igualando a melhor prestação da história do clube.