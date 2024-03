José Mourinho, Daniel Bragança e Kika Nazareth são as caras do IberCup Cascais 2024

José Mourinho é o embaixador do IberCup Cascais, que decorre de 28 a 31 de março, em Cascais. São 22 os países representados em 300 clubes num dos torneios de futebol juvenil mais prestigiados e reconhecidos no panorama internacional.

Daniel Bragança, produto da formação do Sporting, e Kika Nazareth, uma das principais referências da Seleção portuguesa e do Benfica, são os padrinhos da competição que terá cerca de 80 mil jovens a competir.

Cascais vai ser o palco do torneio, onde vão competir algumas das melhores academias de futebol do mundo. Nos relvados, e em competição, vão estar jovens produtos do AC Milan, Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, AS Roma e Chelsea FC, Benfica, Porto, Sporting, Braga, Vitoria SC, Flamengo, America do Mexico ou ainda o Yokohama FC.