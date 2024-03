João Pedro Sousa deixa o comando técnico do Famalicão

João Pedro Sousa deixou de ser treinador do Famalicão, conforme anuncia o clube minhoto esta terça-feira, em comunicado.

No site oficial, o oitavo classificado do campeonato informa ter chegado a acordo com o técnico, de 52 anos, para a rescisão de contrato, depois de uma sequência de oito jornadas em que apenas venceu um jogo.

Concretiza-se a segunda saída de João Pedro Sousa do comando técnico do Famalicão. O luso-angolano já tinha orientado a equipa entre 2019/20 e 2020/21; regressou na temporada passada e ficou até agora.

O novo treinador pegará no Famalicão no nono lugar da I Liga, com 28 pontos, cinco acima da linha de água e a 14 do quinto posto, ocupado pelo Vitória de Guimarães, que pode dar acesso às competições europeias.