VAR Bola Branca. "Brincadeira de Aursnes que podia ter custado caro" deixa "muitas dúvidas"

O videoárbitro Bola Branca atribui Nota 4 ao trabalho de Cláudio Pereira no Casa Pia 0-1 Benfica, contudo, faz a reserva de que fica com "muitas dúvidas" sobre um lance de possível grande penalidade protagonizado por Fredrik Aursnes, que as repetições televisivas não esclareceram. O médio do Benfica agarrou, na zona da grande área, uma bola que ia para canto mesmo em cima da linha de fundo. Fica a dúvida: foi ainda dentro das quatro linhas ou já fora? Paulo Pereira não consegue dizer. "Uma brincadeira de um profissional futebol. As imagens que estão disponíveis não dão certeza. A bola iria para canto e ele, junto com Trubin, resolveu agarrar a bola. Fico sem perceber, fico com muitas dúvidas. Para dizer que ficou por marcar penálti teria de ter a certeza. Também não houve tempo para o VAR analisar o lance, mas é uma brincadeira que podia ter custado muito caro ao Benfica", vinca.

A "brincadeira" de Aursnes:





Ainda na primeira parte, houve mão na bola de Zolotic na área, contudo, a decisão de não assinalar penálti contra o Casa Pia foi acertada. "Zolotic tem a mão em contacto com a bola, que saltou no pé do jogador do Casa Pia e bate-lhe na mão que estava encostada ao corpo. É um ressalto no próprio corpo e os braços estavam em posição natural, portanto não há motivo para penálti", explica o especialista. Aos 18 minutos, foi anulado um golo a João Neves, do Benfica. Decisão também correta: "O contacto do António Silva com Ricardo Batista é de facto irregular. O guarda-redes só pode ser carregado na pequena área se tiver a bola na sua posse e pelo menos um pé no relvado." O golo anulado a João Neves: