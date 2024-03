Nota 2 para António Nobre. “Intervenção desajustada do VAR no lance do penálti"

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 2 a António Nobre, árbitro do Sporting - Boavista, partida da jornada 26 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem lamenta a intervenção do VAR no lance que redundou na grande penalidade a favor do Sporting. “VAR não devia ter feito nada”.

Antes, na primeira parte, destaque para o golo bem anulado aos leões. Paulinho está fora de jogo no início da jogada.

Aos 30 minutos, Hjulmand e Salvador Agra envolveram-se fisicamente e o árbitro decidiu mostrar amarelo aos dois, bem.

Aos 37 minutos, Gyokeres cai na área mas sem falta.

Aos 40 minutos, Pedro Malheiro faz uma falta normal, o amarelo é exagerado.

Aos 48 minutos, Hjulmand simulou uma falta.

O árbitro fez uma exibição “irregular”.

Já na segunda parte, Paulo Pereira considera que o avolumar do resultado “trouxe facilidade” à equipa de arbitragem.

Aos 73 minutos, deu-se o lance decisivo com a tal “intervenção desajustada do VAR”.

Resumindo, não foi boa a arbitragem e, por isso, nota 2.

Dentro das quatro linhas, o Sporting goleou o Boavista por 6-1.