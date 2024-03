O Moreirense consolidou o sexto lugar da I Liga de futebol, ao vencer em casa o Arouca, por 1-0, em jogo da 26.ª jornada.

Após dois jogos seguidos sem vencer na I Liga, os ‘cónegos’ impuseram-se ao Arouca, graças a um golo de Hernâni Infande, aos 10 minutos, passando a somar 42 pontos, no sexto lugar.

O Arouca, que somou a segunda derrota consecutiva no campeonato, mantém-se no sétimo posto, com 34 pontos.

