Jorge Couto. "Resultado pesado face ao que conseguimos apresentar"

O treinador adjunto do Boavista, Jorge Couto, considera que a goleada sofrida em Alvalade (6-1) é um resultado pesado.

Análise

"Um resultado pesado face ao que conseguimos apresentar. Entrámos bem no jogo, marcámos cedo. Durante a primeira parte, o Sporting teve mais bola, mas não teve grandes oportunidades. O momento chave do jogo foi a lesão do Rodrigo Abascal porque tivemos que adaptar. O Sporting acaba por ser feliz porque faz o empate em cima do intervalo. Se tivéssemos chegado ao intervalo com a baliza a zero, penso que podíamos encarar melhor a segunda parte. A equipa ressentiu-se e caiu animicamente. face à qualidade do Sporting, acabou por ser superior."





Seis golos sofridos

"Não podem significar nada. são realidades diferentes. É um jogo que tentamos sempre fazer o nosso melhor e deixar uma boa imagem. A partir daqui, é tentar perceber o que fizemos menos bem. Temos a paragem agora. É preparar o próximo jogo."



Pausa

"Não só para recuperar o ânimo, mas recuperar alguns jogadores que nos permitam fazer face ao que nos resta do campeonato."

