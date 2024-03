Casa Pia "superior" ao Benfica na primeira parte "merecia claramente levar pontos"

Alexandre Santana, treinador adjunto do Casa Pia, considera que os gansos mereciam ter pontuado frente ao Benfica, na derrota por 1-0.

"Merecíamos claramente levar daqui pontos. Na primeira parte fomos claramente superiores, com muito mais ocasiões de golo. Estivemos bastante bem. Estou bastante feliz com tudo o que se passou no jogo, à exceção do resultado. O resultado não foi justo, mas o futebol é isto", lamenta o adjunto de Gonçalo Santos, em declarações à Sport TV.

No primeiro tempo, o Casa Pia disputou a posse de bola com o Benfica e criou várias oportunidades de golo. No segundo, desceu as linhas e teve mais dificuldades perante a insistência do adversário em busca do golo.