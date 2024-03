Ruben de la Barrera. “Com 11 já é difícil, com 10 fica ainda mais”

O treinador do Vizela, Ruben de la Barrera, lamenta a expulsão de um seu jogador e elogia a pressão alta dos dragões. Apesar da derrota acredita na manutenção.

A estratégia

“Não foi o jogo que pretendíamos, queríamos ter mais bola, mas a pressão alta do FC Porto não o permitiu, tivemos de defender mais baixo. O objetivo era dificultar a tarefa do adversário, mas a segunda parte ficou muito condicionada com a expulsão, se já é difícil com onze, a jogar com dez contra este tipo de equipas ainda fica mais complicado.”

Lutar pela manutenção

“Fazemos contas a toda a hora, já jogámos contra os três grandes e tendo em conta apenas os pontos somados nos últimos cinco jogos, somos a sétima equipa com mais somados. Os nossos comportamentos durante o jogo mostram que temos garra e vamos continuar a ser competitivos”.

O Vizela perdeu 4-1 diante do FC Porto no estádio do Dragão. Terminou com 10 após expulsão de Lacava no início da segunda parte.