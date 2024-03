Ricardo Paiva. “Espero um Sporting forte, igual a si mesmo”

O Boavista deseja quebrar com "equilíbrio e compromisso" a invencibilidade do líder isolado Sporting em Alvalade, para a I Liga de futebol, reconheceu o treinador Ricardo Paiva, na véspera do embate de encerramento da 26.ª jornada.

"Julgo que os jogadores estão preparados para isso e que estão motivados, não só pelos últimos resultados, mas também pelo trabalho que têm vindo a desenvolver no dia a dia. Sabemos que aquilo que nos espera pela frente é difícil. O caminho ainda é longo e eles estão cientes disso, mas julgo que vão estar amanhã [domingo] equilibrados, focados e determinados em conseguirem fazer um bom jogo", frisou, em conferência de imprensa.

As panteras interromperam uma série de três partidas sem vencer na ronda anterior, ao superiorizarem-se na receção ao Moreirense (1-0), tendo cimentado a recente mudança tática de '4-2-3-1' para '3-4-3' com o segundo encontro sem golos consentidos na prova.

"Mais do que a estrutura, isso tem a ver com a relação entre posições e setores, que vai determinar o sucesso e a eficácia da dinâmica coletiva", referiu o técnico, antes de analisar um possível encaixe das duas formações: "Essa proximidade e a maneira como a equipa interpretar o encurtar [de espaços] sobre a bola vai permitir que façamos coberturas e sejamos mais eficazes. Depois, é óbvio que a questão individual resolve estes jogos por si só. Tentaremos fazer com que isso venha o menos possível ao de cima e que aconteça o contrário quando tivermos a bola".

O Boavista só venceu uma das 60 visitas ao Sporting para a I Liga, em 1975/76, e já não pontua há 14 partidas seguidas em Alvalade, onde Ricardo Paiva espera um adversário empenhado em segurar a liderança, apesar da recente derrota com reviravolta em Itália perante a Atalanta (1-2), que ditou a queda leonina dos oitavos de final da Liga Europa.

"Não vejo que o Sporting vá modificar alguma coisa na sua vontade de ganhar. Eles não perderam pontos em casa e são candidatos ao título. Não espero qualquer facilidade por terem jogado a meio da semana. Espero um Sporting igual a si mesmo, forte nos vários momentos do jogo e capaz de causar dificuldades do primeiro ao último minuto", alertou.

Notando que o Sporting "tem diversas soluções" no seu plantel, o treinador axadrezado descarta "qualquer perda de qualidade" no setor ofensivo dos leões pelas ausências do internacional português Pedro Gonçalves e do inglês Marcus Edwards, ambos por lesão.

"Julgo que a mais-valia do Sporting é a sua dinâmica coletiva. Ofensivamente, tem ideias bem claras e um processo extremamente bem definido, gerando dificuldades através da mobilidade que imprime nas suas ações. Da nossa parte, identificámos essa dinâmica ao máximo possível e vamos procurar mantermo-nos sempre equilibrados e coesos, com a certeza de que iremos ter um volume de trabalho muito grande nos 90 minutos", avaliou.

O Boavista precisará de "capacidade de trabalho" para condicionar as movimentações do avançado sueco Viktor Gyökeres, melhor marcador da I Liga, com 19 golos, mas Ricardo Paiva quer também uma "atenção muito grande" sobre os restantes jogadores leoninos.

"O Gyökeres tem características muito interessantes, uma disponibilidade física incrível e um sentido de baliza fantástico. Joga bem de costas e faz movimentos à largura de uma forma aparentemente muito simples e durante 90 minutos. Agora, ele não vem buscar a bola ao guarda-redes ou arranca de uma área em direção à outra. É preciso anular estas ligações e entender o jogo do Sporting antes de dar atenção a algum jogador", finalizou.

O Boavista, nono colocado, com 28 pontos, encara o líder isolado Sporting, com 62, que tem menos um jogo, no domingo, às 20h30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, numa partida da 26.ª jornada arbitrada por António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.