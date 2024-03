Empate entre Farense e Rio Ave

O Farense e o Rio Ave empataram a um golo, em jogo da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com as duas equipas a manterem séries de jogos sem vencer na prova.

Em Faro, Fabrício Isidoro (31 minutos) adiantou os algarvios, com Boateng (50) a dar o quarto empate consecutivo aos vila-condenses, que não vencem há cinco encontros.

Com o oitavo jogo seguido sem vencer, o Farense ocupa o 12.º lugar, com 27 pontos, mais dois do que o Rio Ave, que é 15.º classificado.

Veja o resumo da partida: