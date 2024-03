Vasco Seabra. “Trubin faz duas/três defesas incríveis”

O treinador do Estoril, Vasco Seabra, considera que a partida contra o Benfica foi equilibrada e mostrou-se orgulhoso dos seus jogadores, apesar da derrota na Luz.

A partida

“Foi um jogo muito disputado, muito dividido. Oportunidades de ambos os lados. Os golos surgem em momentos chave. Na primeira parte o Benfica fez golo no primeiro remate à baliza, tal como nós. Foi equilibrado. Duas equipas que tiveram os seus momentos de posse. Penso que no último lance da primeira parte tivemos demérito nesse controlo. Acabámos por sofrer o 2-1 em cima do intervalo. Mas penso que fizemos uma boa segunda parte. Tivemos condições e capacidade para ferir o Benfica e marcar mais golos! O Trubin faz duas/três defesas incríveis. Demonstra o que somos capazes de fazer e produzir. Levamos zero pontos e temos nove jogos pela frente, mas temos que os disputar com esta responsabilidade e ambição. Estou orgulhoso dos meus jogadores”.

A classificação

“Nós podemos dissertar e falar sobre diversas questões, mas é difícil explicar aos jogadores. Temos 15 ou 16 remates ao poste. O Benfica, que por norma tem muitas oportunidades de golo, mas hoje fez menos e marcou três golos. Nós assumimos a responsabilidade e temos que nos esforçar para sermos mais competitivos. Infelizmente houve momentos em que nos faltou aquela ‘pontinha’, mas sabemos que temos de trabalhar para a ter do nosso lado. O bravismo que esta equipa tem todos os dias vamos conseguir orgulhar os nossos adeptos e cumprir os nossos objetivos”.

O Benfica venceu o Estoril por 3-1.