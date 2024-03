O Vizela derrotou o Sp. Farense, por 2-1, com reviravolta, em partida da jornada 25 da I Liga.

Os algarvios marcaram primeiro, por Zé Luís, aos 17 minutos.

No entanto, a equipa da casa deu a volta ao marcador no segundo tempo, com tentos de Petrov e Soro, ambos saídos do banco.

Com este triunfo, o Vizela sobe aos 21 pontos, mas continua abaixo da “linha de água”. Já o Farense mantém os 26.

Veja o resumo da partida: