Daniel Sousa. “Esperamos um Sporting na máxima força”

O treinador do Arouca, Daniel Sousa, espera “jogo difícil” contra o Sporting, mas sem marcação especial a Gyokeres.

Sporting

“Obviamente, esperamos um jogo difícil. É um jogo contra uma equipa que tem outros objetivos, um jogo com um forte cariz mediático entre duas equipas que estão bem no campeonato. Não vamos alterar o nosso registo, vamos tentar impor o nosso jogo e a nossa identidade, que foi aquilo que fizemos contra o FC Porto.”

Cansaço dos leões

“A questão física é sempre muito relativa. O Sporting tem tido jogos durante a semana e isso tem algum peso, seguramente, daí a gestão que tem feito. Mas nós também começámos a época muito cedo. Há jogadores do Sporting que têm mais jogos que os nossos, mas nós também temos jogadores com um registo de minutos já bastante elevado – o Mújica, o Cristo - E há também a questão motivacional, que tem também um peso, ou não, no cansaço. Não esperamos uma equipa de todo fatigada, esperamos um Sporting na máxima força”.

Diferenças

“Não têm faltado elogios para caracterizar o Sporting. Com a entrada de alguns jogadores, esta equipa do Sporting ganhou bastante maior profundidade em relação à equipa do ano passado. É uma equipa com dinâmicas parecidas com as da época anterior, mas mais completa pela maior capacidade de esticar e variar o jogo”.

Arouca eficaz

“A eficácia é o que determina os jogos. Obviamente, vamos tentar explorar as dinâmicas como o Sporting se posiciona em termos defensivos. O Sporting também viu o nosso jogo em Chaves e vai também tentar explorar aquilo que fizemos menos bem. Nós não jogamos para segurar o resultado, isso não faz parte da nossa estratégia. Vamos procurar atacar e jogar ganhar os três pontos, é isso que procuramos, independentemente do adversário”

Gyokeres terá vigilância especial?

“Gyokeres trouxe coisas diferentes a este Sporting, é um jogador que carece de atenção, mas não de uma atenção especial. Não vai ter uma marcação especial de dois ou três jogadores. Não é uma atenção diferente da que tenhamos com outros pontas de lança. Dedicamos ao Gyokeres a mesma atenção que dedicamos ao Clayton, quando defrontámos o Casa Pia”.

O Arouca – Sporting, da jornada 25 da I Liga, está marcado para as 18h00 deste domingo.