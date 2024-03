Sporting derrota Braga e reforça segundo lugar

O Sporting venceu o Sp. Braga, por 3-1, e reforça o segundo lugar na liga feminina de futebol.

As arsenalistas marcaram primeiro, por Caroline Kehrer, logo aos dois minutos.

No entanto, as leoas deram a volta ao marcador com tentos de Joana Martins, Ana Capeta e Andreia Bravo.

As guerreiras do Minho terminaram com 10, após expulsão de Tânia Rodrigues.

Com este resultado, a equipa de Mariana Cabral reforça o segundo lugar, com 33 pontos, mais cinco que o Sp. Braga.

Na liderança do campeonato continua o Benfica com 40 pontos.