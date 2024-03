Nota 4 para Cláudio Pereira. "Aproveitou facilidade do jogo para fazer bom trabalho"

O videoárbitro Bola Branca atribui Nota 4 a Cláudio Pereira, pela prestação no Sporting 3-2 Farense, da jornada 24 do campeonato.

Aos 8 minutos, "Hjulmand escapou a uma falta evidente e a um amarelo, por pisar Zé Luís", no entender de Paulo Pereira: "Foi de pitons à mostra."

Aos 45 minutos, Zé Luís viu o cartão amarelo por, inadvertidamente, pisar a cara do guarda-redes do Sporting. Uma admoestação "injusta", dado que não foi o avançado do Farense a magoar Franco Israel: "Foi Matheus Reis que pisou a cara de Israel, de forma inadvertida, naturalmente."

Apesar destes dois lances, o VAR Bola Branca elogia a prestação de Cláudio Pereira em Alvalade, em especial o "critério muito largo".

"Contribuiu para o desenrolar do jogo. Golos legais. Cláudio Pereira aproveitou a facilidade do jogo para fazer um bom trabalho", destaca.