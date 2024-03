José Mota: "Vi o Sporting a jogar como equipa pequena. Podia ter dado para o empate"

José Mota destaca a reação do Farense às desvantagens na visita ao Sporting, tanto o 2-0 como o 3-2, resultado final.

Em declarações à Sport TV, após a derrota em Alvalade, o treinador dos algarvios admite que a sua equipa não entrou bem, "também por muito mérito do Sporting, que realmente é uma boa equipa e entrou muito forte".

"Obrigou-nos a recuar em demasia e a defender perto da nossa área. Conseguiram desequilibrar várias vezes, tiveram mais bola, tiveram mais oportunidades de golo, fizeram dois golos e podiam ter feito mais, porque estavam tranquilamente a dominar de jogo. O Sporting dominou a seu bel-prazer os primeiros 30 minutos. Depois, começámos a ter mais bola, a criar os nossos envolvimentos. Conseguimos um golo de belíssimo efeito do Belloumi e, com 2-1, tentávamos entrar no jogo na segunda parte", explica.

Mota revela o que pediu aos seus jogadores ao intervalo: "Pedi que tivéssemos coragem, que assumíssemos mais o jogo, que nos libertássemos, porque temos capacidade."

Na segunda parte, o Farense deu "uma resposta bem diferente", tendo até tido uma bola da barra antes do golo do empate:

"Foi pena, mas o eles também têm mérito, acontecer logo de seguida o terceiro golo do Sporting, que depois controlou o jogo. Teve um peso muito grande. Tivemos uma excelente reação após isso, mesmo já desgastados conseguimos obrigar o Sporting a recuar muitas vezes e vi o Sporting a jogar como equipa pequena. Pusemos, realmente, várias vezes a defensiva do Sporting em sentido. O 3-2 estava a ser posto à prova."

O Sporting "defendeu com bravura e como grande equipa que é". Ainda assim, José Mota enaltece que "ficou uma imagem completamente diferente da primeira parte para a segunda" do que o Farense é capaz e deixa apenas um lamento: "Podia ter dado pelo menos o empate, com que ficaríamos contentes."