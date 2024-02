Vasco Matos orgulhoso apesar da eliminação. "Queríamos ganhar e trabalhámos para isso"

O treinador do Santa Clara mostra-se orgulhoso da prestação da sua equipa na Taça de Portugal, apesar da eliminação nos quartos de final, frente ao FC Porto, por 2-1.

Em declarações à Sport TV, Vasco Matos dá "os parabéns pela campanha na Taça" aos açorianos, que tiveram uma entrada "muito forte" no reatamento do jogo, que estivera interrompido por três semanas, com um lançamento de linha lateral que deu golo logo nos primeiros segundos.



"Tínhamos trabalhado aquele lançamento e as coisas resultaram. Mantivemos sempre a nossa identidade, conseguimos pressionar o Porto e fizemos uma primeira parte muito corajosa. Ao intervalo, o Porto alterou, também por mérito nosso, que obrigámos a isso, pressionou e marcou dois golos, mas nós mantivemos o jogo vivo", salienta.

Apesar da derrota, e do poderio do FC Porto, que Vasco Matos reconhece, o treinador destaca a ambição do Santa Clara: "Queríamos ganhar e trabalhámos para isso. Nunca virámos a cara à luta."