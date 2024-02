Famalicão. Dois jogos de castigo para Puma Rodríguez

O extremo Puma Rodríguez foi suspenso por dois jogos pelo Conselho de Disciplina da FPF na sequência da expulsão em Arouca, no encontro da jornada 23.

O jogador do Famalicão foi expulso porque "agrediu um adversário com uma cotovelada", de acordo com o mapa de castigos.

Rodríguez vai falhar os próximos dois encontros dos minhotos, contra Boavista e V. Guimarães.

Já Zaydou Youssouf e Jhonder Cádiz vão falhar a receção aos axadrezados, mas por terem visto o quinto cartão amarelo na I Liga.