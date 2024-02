Derlei, que não esquece aquele dérbi de 2008, tem uma previsão: "Vai ser um jogo bem jogado e com três ou quatro golos"

O dérbi que mais guarda na lembrança foi precisamente numa meia-final da Taça de Portugal, tal e qual como se joga esta noite, em Alvalade. Derlei, um daqueles especiais jogadores que atuaram pelos três grandes do nosso futebol, marcou nesse 5-3 para o Sporting, mas o que valoriza foi o regresso de uma longa paragem. Quanto ao dérbi desta quinta-feira (20h45), a primeira mão das 'meias' da Taça de Portugal, o antigo avançado prevê um jogo bem jogado e com três ou quatro golos.

Vem aí mais um grande dérbi entre Benfica e Sporting. Neste momento, o que se pode antever deste jogo?

Olhando para o momento das equipas, acredito que será um grande jogo. Apesar de ser a primeira mão e de não definir nada, acredito que será um grande jogo. O Benfica vem de um vitória muito bem conseguida, muito bem montada, e o Sporting, apesar de ter empatado em Vila do Conde, mostrou mais uma vez que é uma equipa que faz muitos golos e que tem um ataque poderoso. Acredito que será um jogo muito bem jogado e que vai haver no mínimo três golos, três ou quatro. Os dois ataques são muito fortes e estão num bom momento.

É um jogo sem favoritos?

Sim, com certeza. Quando se trata do factor casa, é evidente que é sempre importante, jogar a favor dos adeptos, nem vou falar da motivação extra. Os adeptos ajudam. Toda a gente sabe disso. Dentro de campo, são 11 contra 11, mas os adeptos, com o trabalho que fazem na bancada, acabam por influenciar o lado emocional dos atletas e da equipa de arbitragem. O ambiente do futebol tem dessas coisas. O Sporting tem mostrado o melhor futebol. O Benfica começou bem, depois teve ali um momento mais difícil e os adeptos até chegaram a contestar o treinador. Aos poucos, acabaram por perceber que é o melhor treinador para o Benfica neste momento. O Roger Schmidt tem dado continuidade ao grande trabalho que fez na época passada.

Se tivéssemos de fazer um cartaz deste jogo, Gyökeres e Rafa seriam as duas caras, certo?

Poderia ser, sim. O Gyökeres tem realmente feito uma época espectacular, muito acima da média. Do lado do Benfica, o Rafa tem feito uma época espectacular, como fez outras épocas com a camisola do Benfica. E não só: o João Mário tem feito um trabalho espectacular, o Arthur Cabral, que chegou há pouco, tem trabalhado bem. O Di María pode decidir uma partida e não só. Com o que já fez ao longo da carreira, ainda é figura de cartaz deste Benfica, que também tem lá o David Neres. O Sporting também tem [grandes figuras]. O Pedro Gonçalves é um jogador que gosto muito, de muita movimentação.

Enfim, acho que vai ser um grande jogo. Acredito que o Sporting tem apresentado um futebol melhor, tem estado mais consistente ao longo da época, é fruto de um trabalho de longo prazo do Rúben Amorim. Ele teve menos trabalho para mexer na equipa, enquanto o Roger teve um pouquinho mais de trabalho. Por isso ,acredito que o Sporting leva um pouco de vantagem, por jogar em casa e por ter um conjunto a jogar há muito mais tempo, é natural que o treinador tenha mais conhecimento que o rival.

O Derlei teve o privilégio de jogar nos três grande sde Portugal. Há algum dérbi que lhe tenha ficado na memória?

Houve um dérbi da meia-final da Taça [em abril de 2008], que era apenas uma partida. Eu estava no Sporting e estava voltando de uma lesão longa, foi uma paragem de sete meses, estava a assistir à partida no banco de reservas. Acabámos por vencer 5-3. Foi um jogo espectacular, muito aberto, principalmente na segunda parte. Tenho-o na memória por causa disso. Eu consegui marcar um golo, mas a questão tem muito mais a ver com o regresso, com o poder voltar a fazer o que mais gosto e amo ao mais alto nível. Um jogo desse nível é um privilégio para poucos. Eu tive esse privilégio de voltar de uma lesão num jogo tão importante como esse.