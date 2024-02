"Não há favoritos no dérbi" e "factor casa hoje não quer dizer grande coisa", alerta Amaral

Um dérbi orfão de favoritismo. Amaral, antigo jogador de Sporting e Benfica, não dá o triunfo antecipado a nenhum dos rivais da segunda circular.

Leões e águias encontram-se esta quinta-feira em Alvalade, para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, a partir das 20h45.

"Não há favorito, ambos estão bem e o factor casa hoje não quer dizer grande coisa. Ainda assim, o Sporting apresenta-se ligeiramente melhor", defende o ex-campeão do mundo sub-20, em Riade, para quem "Gyökeres e Rafa são as figuras" cartaz do duelo eterno.

Apesar da atual fase de alta densidade competitiva, com jogos à semana e ao fim de semana, os dois treinadores não deverão fazer poupanças. Esta é a convicção de Amaral, hoje com 53 anos.

"Penso que não haverá essa contenção [poupança dos treinadores], ambos quererão entrar com os melhores, embora o Benfica tenha mais soluções de banco e possa fazer melhor essa gestão", finaliza o antigo atacante, em Bola Branca.