Luís Freire. "Não fomos inferiores" ao Sporting

O treinador do Rio Ave, Luís Freire, estava orgulhoso com a exibição da sua equipa contra o Sporting (3-3).

A partida

"Entrámos bem no jogo, com personalidade, a tentar jogar desde trás e conseguir muitas vezes é um orgulho. Sabíamos que tínhamos de assustar o Sporting e criar perigo. Está num momento incrível, uma equipa que tem feito um campeonato inacreditável, poucos golos sofridos, mas acreditámos que podíamos ferir o Sporting hoje. Tínhamos a lição estudada, os jogadores acreditaram, o primeiro golo ajudou logo. Na primeira bola ganhámos, conseguimos sair em transição com o Fábio, o Embaló e o Aziz. Têm de ser jogadores falados, fazem um grande jogo na frente e o Embaló faz um grande golo"

“Não fomos inferiores”

"Fomos de igual para igual com o Sporting, não fomos inferiores. O resultado não é injusto, criámos 5, 6 oportunidades claras de golo e metemos em sentido uma grande equipa. Para nós é um ponto, estivemos duas vezes a ganhar e vamos à procura dos 3 pontos no próximo jogo. Contente, satisfeito, mas o caminho ainda é longo".

Rio Ave e Sporting empataram 3-3 em partida da jornada 23 da I Liga.