Vitor Campelos. "Tívemos uma pontinha de sorte"

O treinador do Gil Vicente reconheceu o ascendente do FC do Porto no jogo que terminou uma igualdade a uma bola. Vitor Campelos disse que a equipa teve uma "pontinha de sorte", mas garante que também fez por a merecer.

Análise ao jogo. “A primeira-parte foi equilibrada, com algum domínio do FC Porto, que no início da segunda entrou muito forte. Após o primeiro golo podia ter dilatado o marcador e até quase sentenciado o jogo, mas nós também tivemos as notas oportunidades, e acreditámos sempre”.



Golo a acabar. "No final do jogo tivemos uma pontinha de sorte, mas merecida".