Paulo Sérgio. "Queremos resolver tudo em 30 segundos"

No final do jogo em que foi goleado pelo Benfica, o treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, diz que a equipa esteve "muito bem no primeiro tempo, com três, quatro aproximações e bom comportamento defensivo".

Lamenta que a equipa se tenha perdido depois de sofrer o primeiro golo.

Análise ao jogo. "Foi um jogo dentro do que perspetivámos, um Benfica com mais bola e nós a procurar sair para ferir. Estivemos muito bem no primeiro tempo, com três, quatro aproximações e bom comportamento defensivo. Depois, em cinco minutos, e não é a primeira vez que acontece, sofremos golo e quisemos resolver em 30 segundos, perdeu-se a organização e o Benfica faz golos que nos tiram completamente do jogo. Parabéns ao Benfica. A sofrer um golo continuas na partida. Não é a primeira vez, parece que queremos resolver tudo nos 30 segundos imediatos e com adversários deste calibre tudo é mais complicado."

Classificação. "Estamos habituados, esta é a nossa realidade. O projeto do clube é este, sabemos que vamos ter de sofrer sempre até ao fim, não temos as armas dos outros, mas fazêmo-las crescer em casa. Temos meninos a dar boa conta de si."