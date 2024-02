Feirense denuncia agressões por parte do Nogueirense em jogo de juniores

O Feirense denuncia agressões “de que foi alvo a equipa técnica de Sub-19 e alguns pais de atletas” no jogo de sábado no estádio do União Nogueirense. Clube vai apresentar queixa.

A partida foi da terceira jornada da segunda fase da II Divisão Nacional de juniores.

Os fogaceiros queixam-se da “ausência de policiamento ou de segurança privada” e acusam o Nogueirense de ter destacado “elementos - alguns da própria Direção - para zelar pela organização e segurança do jogo”.

Segundo o Feirense, “foi, precisamente, um destes, como facilmente se comprova pelos vídeos, a provocar os nossos adeptos e atletas, com gestos obscenos e a agredir o nosso treinador principal João Almeida, no terreno de jogo, junto ao banco de suplentes, com a partida a decorrer”.

“É inadmissível e inexplicável o comportamento de quem deve promover a segurança no evento desportivo, tendo sido o catalisador para os desacatos na bancada”, acrescenta o comunicado.

“A Clube Desportivo Feirense - Futebol, SAD vai participar estes lamentáveis episódios à Federação Portuguesa de Futebol, anexando a queixa já feita na GNR, assim como o relatório hospitalar das vítimas”.

O jogo de ontem terminou com a vitória do Nogueirense por 4-2.



O Nogueirense ainda não se pronunciou oficialmente sobre o incidente.