Empate entre Vizela e Estoril em partida com seis golos

Vizela e Estoril empataram 3-3, numa partida da 23.ª jornada da I Liga de futebol.

Os estorilistas operaram a reviravolta nos descontos, mas ainda sofreram a igualdade aos 90+5 minutos.

Essende (26 e 36 minutos) marcou para os vizelenses, mas Alejandro Marqués (83), Zanocelo (85) e Guitane (90+3) deram a volta ao resultado, e, quando parecia que os visitantes tinham o triunfo assegurado, Lebedenko (90+5) ainda foi a tempo de resgatar a igualdade para os minhotos.

Desta forma, o Vizela mantém-se no 18.º e último lugar, com 17 pontos, enquanto o Estoril Praia está provisoriamente na 13.ª posição, com 22.

