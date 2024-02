Estrela e Chaves empatam(-se)

O Estrela da Amadora e o D. Chaves empataram 1-1, em jogo da 23.ª jornada da I Liga de futebol, disputado no Estádio da Reboleira, na Amadora.

Héctor Hernández colocou os transmontanos em vantagem, aos sete minutos, mas Ronaldo Tavares, aos 45+5, empatou o encontro para os amadorenses, que apenas alcançaram uma vitória nos últimos 10 jogos no campeonato e ocupam provisoriamente a 13.ª posição, com 22 pontos.

Já o D. Chaves, que também só somou um triunfo nos derradeiros 11 encontros na I Liga, mantém-se no 17.º e penúltimo lugar, com 18 pontos, mas poderá cair para último nesta jornada, caso o Vizela, que tem 16, vença o Estoril Praia, no domingo.

Veja o resumo do jogo: