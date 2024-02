Sporting-Farense pode ser adiado, admite Liga

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) admite adiar o encontro entre Sporting e Farense, da 24.ª jornada da I Liga, devido ao encontro dos leões com a Atalanta, na Liga Europa.

Questionada pela Lusa, fonte oficial da LPFP admitiu o cenário de adiamento do jogo Sporting-Farense, face ao agendamento do jogo da Liga Europa, tendo em vista a defesa do desempenho dos clubes portugueses nas competições europeias.

O Sporting vai receber a Atalanta, na primeira mão dos oitavos de final, em 5 de março (terça-feira), cinco dias depois de jogar com o Benfica, para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Pelo meio, os leões deviam receber o Farense, para o campeonato, mas não haveria as 72 horas de descanso regulamentares entre os jogos.

O jogo entre o Sporting e a Atalanta foi agendado para terça-feira, dia 5 de março, uma vez que o Benfica também joga a primeira mão da Liga Europa no seu estádio e a UEFA não permite que duas equipas da mesma cidade joguem no mesmo dia em casa nas competições europeias.

O Sporting, que é segundo classificado da I Liga, com os mesmos pontos do líder Benfica, já tem em atraso o encontro com o Famalicão, da 20.ª jornada.

A visita ao terreno dos minhotos estava prevista para 03 de fevereiro, mas acabou por ser adiada devido à falta de policiamento no estádio.