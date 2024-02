Arouca derrota Famalicão em jogo com alternância no marcador

O Arouca alcançou a quinta vitória nos últimos seis jogos na I Liga portuguesa de futebol, ao bater em casa o Famalicão, por 3-2, no jogo que abriu a 23.ª jornada da competição.

Sylla (33 minutos), Cristo González (45+1) e Rafa Mújica (64) marcaram os golos dos arouquenses, enquanto Jhonder Cádiz (12) e Gustavo Sá (56) assinaram os tentos dos minhotos.

Puma Rodríguez, dos minhotos, foi expulso, com vermelho direto, aos 90+4 minutos.

Com este triunfo, o Arouca reforçou o sétimo lugar do campeonato, com 31 pontos, distanciando-se precisamente do Famalicão, oitavo colocado, com 26, mas com menos um encontro realizado.

Veja o resumo da partida: