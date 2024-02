Treinador do Qarabag: "Jogadores lutaram como verdadeiros azeris"

O treinador do Qarabag estava muito emocionado, depois de eliminar o Sporting de Braga e garantir, pela primeira vez no futebol do Azerbaijão, o apuramento para os oitavos de final da Liga Europa.

"Os meus jogadores lutaram como verdadeiros azeris", declarou Gurban Gurbanov, em declarações à imprensa local, depois da derrota, por 3-2, em casa, que preservou a vantagem obtida em Braga.

De voz embargada, Gurbanov dedicou o apuramento, com resultado agregado de 5-4, ao povo do Azerbaijão:

"Quando falei com os jogadores antes do jogo, disse que teríamos de lutar em campo. Congratulo todas as pessoas do Azerbaijão. Tenho muitas coisas no coração. Fico muito feliz com a alegria destas gentes. Agradeço a todos. Os jogadores mostraram grande caráter."