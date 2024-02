Morreu Artur Jorge, antigo selecionador e campeão europeu pelo FC Porto

Nasceu no Porto e foi com o clube daquela cidade que conseguiu o maior feito da carreira. Artur Jorge levantou a orelhuda em 1987, num palco de Viena, graças a um calcanhar argelino e à afinação de Juary. O treinador, que foi também “rei Artur”, morreu esta madrugada, aos 78 anos.

“Era uma equipa muito forte, com muita qualidade, que quase jogava de cor”, confessou em entrevista ao “Público” em 2002, lembrando a rapaziada de 87. “Fizemos uma digressão europeia de final de temporada e a qualidade era tão grande que impressionava. O título deu-nos ainda mais confiança. Ainda que seja um exercício relativo, talvez fosse a melhor equipa que treinei, embora também tivesse uma formação extremamente poderosa no meu segundo ano no Paris Saint-Germain”, acrescentou.

Foi também nas Antas que começou a carreira de futebolista profissional, em 1964/65. Seguiu para a Académica, Benfica, onde passou mais anos como atleta, Belenenses e Rochester Lancers, onde pendurou as botas. Foi quatro vezes campeão e ganhou duas vezes no Jamor.

Mas foi como treinador que alcançou o olimpo dos olimpos. Sobretudo por aquele mágico 1987, em que levou os dragões à glória europeia, uma façanha inédita até ali para um treinador português e, já agora, para o FC Porto, que já havia perdido uma final europeia contra a Juventus, em 1984, na Taças das Taças, com António Morais no banco.

A carreira de treinador de Artur Jorge até começou no Vitória Sport Clube, em Guimarães, como adjunto, em 1980/81. Depois de passagens por Belenenses e Portimonense, já como principal, chegou ao FC Porto no verão de 1984.

A viagem desportiva do rei Artur foi rica em latitudes, com passagens por França (onde treinou um soberbo PSG), Suíça, Espanha, Holanda, Arábia Saudita, Rússia, Camarões, Kuwait e Argélia, onde terminou a carreira, em 2016, no MC Alger, poeticamente o país de Madjer. Quando surpreendeu as gentes do futebol com o regresso ao ativo, explicou-se com simplicidade: “Como se costuma dizer, o bichinho nunca morre. Cá estamos, com a mesma paixão de sempre”.

Em 1990, estreou-se como selecionador, uma tarefa que voltaria a viver depois do Euro 1996, uma competição em que representou a Suíça, travando a seleção da casa, no jogo inaugural.





Notícia em atualização