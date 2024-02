Artur Jorge lamenta golo que eliminou o Braga. "É mau demais"

Artur Jorge mostra-se muito dececionado com os erros dos seus jogadores nos dois golos do Qarabag, que ditaram a eliminação do Sporting de Braga no "play-off" da Liga Europa.

Os minhotos venceram por 3-2 no Azerbaijão, insuficiente para inverter a desvantagem de 4-2 que levavam de casa. No final da partida, em declarações à Sport TV, o treinador culpa os erros individuais.

"Tivemos a eliminatória igualada, mas uma vez mais cometemos erros que a este nível são impossíveis, não há treinador algum que consiga ficar satisfeito depois de ver isto. A equipa trabalhou imenso, mas, por erros individuais, impossíveis de explicar ou compreender, fomos eliminados. Não podemos em momento algum sofrer os golos que sofremos. O segundo golo do adversário é mau demais. É mau demais para uma equipa que se quer a tope", lamenta.

Artur Jorge diz que os jogadores "sabem que não é um problema de equipa". São momentos em que "não podem desligar".

"Quando isso acontece, ficamos sempre mais expostos e a equipa sente isso de forma grande, porque não foi para isto que trabalhámos e não era isto que merecíamos. A equipa trabalhou imenso para fazer três golos, não podíamos oferecer dois golos ao adversário", frisa.



O treinador do Braga não esconde a "desilusão" pela eliminação e reforça que os jogadores têm de "manter o foco do primeiro ao último minuto, tenha o jogo 90 ou 120 minutos".

Agora, volta o foco para o campeonato: "Espero que consigamos corrigir estes erros para podermos ser mais consistentes Estamos a lutar pelo quatro, tentar chegar ao terceiro. Há muita coisa para fazer."