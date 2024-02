Miguel Santos é o novo treinador da equipa feminina do Braga

Miguel Santos, comentador de futebol da Renascença, é o novo treinador da equipa feminina do Braga, anunciou o clube esta terça-feira.

O técnico, de 39 anos, sucede a Tomás Tengarrinha, que deixou o clube na véspera, conforme avançado pela Renascença. Trata-se de um regresso para Miguel Santos, que treinou o Braga por quatro épocas, entre 2017 e 2021, tendo vencido um campeonato e uma Taça de Portugal, além de ter chegado, em 2019/20, aos 16 avos de final da Liga dos Campeões.

Miguel Santos pega na equipa no terceiro lugar da I Liga, a nove pontos do líder, o Benfica, e a dois do Sporting, segundo classificado, numa época em que os dois primeiros se apuram para a Champions.

Já não poderá disputar a Taça da Liga, em que o Braga foi eliminado nos quartos de final pelo Valadares Gaia, no entanto, terá a oportunidade, em março e abril, de lutar por um lugar na final da Taça de Portugal.

Além do Braga, Miguel Santos passou, no futebol feminino, pelo Famalicão, no início desta temporada. Recentemente, assumiu o papel de comentador de futebol de Bola Branca. Vai despedir-se na quarta-feira, no FC Porto-Arsenal, dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Jogo marcado para as 20h00, no Estádio do Dragão, com relato em direto e acompanhamento na rádio, na app e no site da Renascença.