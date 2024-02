Sérgio Vieira. “Sabíamos que era um jogo difícil"

O treinador do Estrela Amadora, Sérgio Vieira, deu mérito ao FC Porto pela vitória 2-0, mas lamentou as lesões que lhe tiraram opções.

Jogo

“Sabíamos que era um jogo difícil e tornou-se ainda mais difícil durante a semana quando perdemos o Rodrigo [Pinho] e o Regis. Perdemos a possibilidade de repetir a equipa pela primeira vez e de repetir processos que vínhamos a fazer bem. Estávamos a crescer não só pela vitória, mas pela forma como aconteceu”.

Oportunidades apenas na primeira parte

“Houve mérito do FC Porto por estar em vantagem e demérito nosso em função do que disse. Perdemos dois jogadores da linha ofensiva e no banco apenas tínhamos o Kikas e o Nanu que nem extremo é. Ele disponibilizou-se para fazer essa posição e até gosta, mas não é [extremo]. Fica a nossa intenção na preparação do jogo, mas não a prática com exceção de alguns momentos”.

O FC Porto derrotou o Estrela Amadora por 2-0 e regressou às vitórias no campeonato.