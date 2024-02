Rúben de la Barrera. "Permitimos muitas facilidades"

O técnico do Vizela, Rúben de la Barrera, lamentou os erros defensivos da sua equipa.

Facilidades

Permitimos muitas facilidades ao Benfica, logo no primeiro golo, no primeiro momento, e sofremos as consequências de encaixar um golo nos primeiros minutos. Sensação de muitos erros, erros não forçados, nós mesmos pensávamos em ter oportunidades, em apertar alto desde o primeiro momento, em encontrar soluções curtas, mas não encontrámos caminho para progredir e nas transições eles mostraram a sua superioridade”

Consequências?

“Uma primeira parte que se explica sozinha. Na minha ótica temos de nos preparar para o que se segue, diante do Estoril”.

Vizela foi goleado pelo Benfica (1-6).