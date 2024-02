Gil Vicente ganha com remontada em casa do Estoril

O Gil Vicente ascende ao 10.º lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 3-1, com reviravolta, no reduto do Estoril, em encontro da 22.ª jornada.

Gabriel Pereira, aos 59 minutos, Félix Correia, aos 69, e Ali Alipour, 90+6, apontaram os tentos dos forasteiros, enquanto Alejandro Marqués, aos 46, faturou para os anfitriões.

Os canarinhos ficaram reduzidos a 10 aos 65 minutos, por expulsão de Rodrigo Gomes.

O conjunto de Barcelos, que vinha de duas derrotas consecutivas, passou a somar 25 pontos, enquanto a formação canarinha manteve-se com 21, no 13.º, em igualdade com Rio Ave (14.º) e Estrela da Amadora (15.º).

Veja o resumo da partida: