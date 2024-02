Benfica ganha, Sporting perde e já são sete os pontos de distância

O Benfica goleou o Ouriense na jornada 14 e aproveitou a derrota do Sporting contra o Racing Power para reforçar a liderança do campeonato de futebol feminino.

No regresso de Pauleta à titularidade, as encarnadas ganharam por 6-1, com golos de Marie Alidou (2), Carole Costa, Paige Almendariz, Andrea Falcon e Daniela Silva.

Pelas visitantes descontou Eliane Monbolamo, já nos descontos.

À mesma hora, o Sporting perdia 1-0 diante do Racing Power, uma das sensações do campeonato.

Jenny Vetter apontou o único golo da partida.

Agora, na classificação da liga feminina, o Benfica lidera com 37 pontos, contra 30 do Sporting.