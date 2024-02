Artur Jorge admite momento de intranquilidade. "Temos de refletir profundamente"

O treinador do Sporting de Braga admite que a equipa vive um momento de "alguma intranquilidade" e que, depois da derrota, por 4-2, na receção ao Qarabag, chegou o momento de "refletir profundamente".

Em declarações à Sport TV, após a derrota da primeira mão do "play-off" da Liga Europa, Artur Jorge não esconde a desilusão.

"É uma derrota muito difícil de explicar. Temos sentido alguma intranquilidade, com muita gente intranquila. Perdemos, a eliminatória está a meio e estamos no momento em que temos de refletir profundamente para podermos juntar. Iremos ter esta abordagem no imediato", garante o técnico minhoto.

Muitos adeptos expressaram a sua insatisfação no final do jogo. Antes, ao quarto golo do Qarabag, viram-se lenços brancos nas bancadas. Artur Jorge entende a reação dos adeptos, que "não mereciam" este resultado e que, até ao terceiro golo, deram à equipa do Braga "uma lição na forma como apoiaram, puxaram e tentaram fazer a parte deles":

"A revolta será em primeiro lugar com o treinador, que é quem tem de dar a cara nestes momentos. Percebo a insatisfação, a desilusão, a tristeza. Temos de trabalhar mais para termos os adeptos connosco."

O golo de João Moutinho, ao cair do pano, para o 4-2, "encurta a distância", contudo, Artur Jorge mantém-se muito insatisfeito.

"Agora precisamos de um 3-0. Não era este o resultado que queríamos. A eliminatória ficou muito difícil, com responsabilidade nossa", vinca.