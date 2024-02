"Resultado em Alvalade envergonha-nos": Artur Jorge sem medo das palavras antes do SC Braga-Qarabag

O disco vai virar para os arsenalistas, mas o resultado pesado do último fim de semana ainda soa nos ouvidos das gentes de Braga. Na antecâmara da receção ao Qarabag, no primeira jogo do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, Artur Jorge não poupou nos adjetivos para classificar a goleada diante o Sporting para o campeonato (0-5), em Alvalade, numa conferência de imprensa em que deixou a garantia que, com a mudança de prova, há a oportunidade de lavar a cara.

Derrota em Alvalade

"Não há como negar: é um abalo muito grande. Fica bastante aquém das nossas expetativas. É um resultado muito pesado, mau para nós, bem pior do que foi o nosso jogo. É um resultado que, sem qualquer problema em admitir, nos envergonha".

Qarabag

"Não se esperam facilidades. É uma equipa habituada a este tipo de provas, tem a oportunidade de fazer história ao chegar aos oitavos de final. Tem feito uma preparação exaustiva para este jogo porque, com menor ou maior dificuldade, tem gerido a competição interna com oito ou nove campeonatos seguidos. É uma equipa que procura ter destaque nesta competição e nós temos de estar preparados para isso. O mínimo sinal de excesso de confiança será o nosso primeiro erro."

O melhor marcador está de volta

"O Simon Banza chegou hoje, já contamos estar com ele no treino. Ainda não falei com ele mas, com quase toda a certeza, vai estar no lote de opções".