"Pode desanuviar ou funcionar ao contrário": Nuno Gomes e as armadilhas europeias para quem vem de maus resultados

Antes de rumar ao Blackburn, em 2012/13 e onde pendurou as botas, Nuno Gomes jogou no SC Braga, o que lhe permite calcular as fissuras no grupo. “Depois da derrota com o Sporting, acredito que os jogadores queiram começar outro jogo o mais rapidamente possível, para recuperarem a confiança e limpar essa imagem.”

“Pode servir para desanuviar”, explica este sábio dessa vida no vaivém dos estados da alma. “Também pode servir para complicar ainda mais. As equipas portuguesas são favoritas e, não obtendo bons resultados, funciona ao contrário. Há sempre esse perigo”, alerta.

“Têm todas as capacidades e equipa para superar estes adversários, esperamos que o consigam”, diz antes de refletir sobre as armadilhas que se escondem na esquina. É que SC Braga e Benfica vêm de resultados negativos – uma goleada em Alvalade para os minhotos e um empate em Guimarães para os lisboetas.

Nos bastidores desta rádio, a Bola Branca , o antigo avançado de Benfica e SC Braga, refletiu sobre o que vem aí. Para Nuno Gomes, as equipas portuguesas são favoritas no play-off da Liga Europa, que antecede os oitavos de final. Sporting, Benfica e SC Braga defrontam na quinta-feira Young Boys (17h15), Toulouse (20h) e Qarabag (20h).

E o Benfica, onde esteve entre 1997 e 2011 (com exceção para dois anos em Florença)? “Sendo candidato ao título, acabou por perder pontos em Guimarães. Por outro lado, com o golo nos últimos minutos, foi um mal menor. Não perdeu os três pontos num campo difícil. O Vitória está a jogar muito bem. Acho que não vai ter interferência para o jogo com o Toulouse.”

Questionado por Bola Branca sobre a opção de Roger Schmidt de começar no Dom Afonso Henriques sem ponta de lança, Nuno Gomes admite estranheza. “São opiniões táticas dos treinadores. Percebi a ideia, porque Schmidt já jogou assim noutros jogos, mas se calhar não foi o dia ideal, pelo estado do terreno. Não ter uma referência com aquele tipo de terreno, que pudesse servir de apoio para a equipa, causou-me estranheza.”

E acrescentou: “Mas o treinador é que os treina e tem conhecimento do estado de forma e da parte anímica dos jogadores. Parece-me que, depois, corrigiu ao intervalo. Foram, se calhar, 45 minutos que deu de avanço ao Vitória.”

Voltemos ao início. Na conversa com as As Três da Manhã, o internacional português reconheceu ainda que antigos treinadores tentaram aliciá-lo para apostar nessa carreira, mas que rapidamente chegou à conclusão que não era para ele, que aquela vida é ainda mais complicada do que a de jogador.

"Não senti o chamamento", admitiu entre risos. "Eu acho que era capaz de ter jeito. [Mas não quis porque] pensei que o estilo de vida do treinador é ainda pior do que a do jogador. O treinador tem de pensar praticamente 24 horas sobre tudo e mais alguma coisa. A equipa, os adversários, os jogadores. Não é só o treino, é a parte mental e social dos jogadores. Tem de estar ligado 24 horas..."

Convidado a dar conta do treinador que mais o marcou, resgatou a lembrança da infância. "O meu primeiro treinador no Amarante", disse sem hesitar. "Eu jogava em torneios entre freguesias, depois fui para o Amarante. Com 10 aninhos, olhava para ele como uma figura quase paternal. Deixou-nos essa marca por ser o primeiro. Ensinou-nos coisas para as quais não olhávamos, queríamos era a bola a saltar e jogar com os amigos."