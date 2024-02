César Boaventura condenado a 3 anos e quatro meses de prisão

O antigo empresário César BoaVentura foi condenado a 3 anos e 4 meses de prisão de pena suspensa por três crimes de corrupção ativa.

O Tribunal de Matosinhos deu como provado três crimes de corrupção ativa, relacionados com o aliciamento a Cássio, Lionn e Marcelo, jogadores então no Rio Ave.

Boaventura foi, entretanto, ilibado do crime de corrupção na forma tentada, no caso de Salin, antigo guardião do Marítimo.

César Boaventura estava acusado de quatro crimes de corrupção, relacionados com antigos atletas do Rio Ave e Marítimo para perderem encontros com o Benfica, em 2016.

O Ministério Público considerou que as ações do ex-empresário não foram por ordem ou a pedido dos dirigentes do Benfica.

[em atualização]