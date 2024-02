Viktor Gyokeres, do Sporting, foi eleito o avançado do mês da I Liga no mÊs de janeiro.

O internacional sueco ganha o prémio pela quarta vez consecutiva.

Gyokeres recebeu 35,5% dos votos dos treinadores do principal campeonato e superou Rafal Mújica, Arouca, com 17,1%, e Evanilson, do FC Porto, com 17%.

Durante o mês de janeiro, Gyokeres marcou quatro golos e fez três assistências nos quatro jogos realizados pelo Sporting.