Francês, dinamarquês e lituano arbitram equipas portuguesas na Liga Europa

O francês Benoît Bastien vai arbitrar a visita do Sporting ao Young Boys, no "play-off" da Liga Europa, com o lituano Donatas Rumsas no Benfica-Toulouse e o dinamarquês Morten Krogh no Braga-Qarabag.

De acordo com a informação divulgada pela UEFA esta terça-feira, para os jogos de quinta-feira, do "play-off" de acesso aos oitavos de final, Bastien vai liderar uma equipa totalmente francesa, com Hicham Zakrani e Aurélien Berthomieu como auxiliares e Benoît Millot como videoárbitro (VAR).

Bastien vai estar pela primeira vez num encontro dos leões, depois de já ter arbitrado cinco jogos de equipas lusas, o último dos quais já esta temporada, na vitória do FC Porto em casa do Antuérpia (4-1), na Liga dos Campeões.

No Estádio da Luz, em Lisboa, na receção do Benfica ao Toulouse, Donatas Rumsas vai ter como auxiliares os também lituanos Aleksandr Radius e Dovydas Sužiedėlis, com o neerlandês Pol van Boekel a ocupar a posição de VAR.

Na receção do Sporting de Braga ao Qarabag, o dinamarquês Morten Krogh vai ter os compatriotas Wollenberg Rasmussen e Steffen Bramsen como auxiliares e o neerlandês Rob Dieperink como VAR.

Donatas Rumsas e Morten Krogh vão arbitrar pela primeira vez um jogo de uma equipa portuguesa.