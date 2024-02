Fábio Ronaldo continua no Rio Ave

O Rio Ave oficializou a renovação do contrato com Fábio Ronaldo até 2027.

O jogador já reagiu: "É um sinal de confiança, sinal que o clube acredita muito em mim. Também tenho dado o meu melhor para ajudar o clube a atingir os objetivos".

Fábio Ronaldo, de 22 anos, chegou ao plantel principal dos vilacondenses em 2021,

"Desde que cheguei aqui, já lidei com muitas pessoas diferentes. Num contexto como este, aprendemos com todos. Sinto-me um jogador mais completo do que era quando cheguei. Sou outro tipo de jogador, mas ainda não estou no meu melhor potencial. Ainda vou crescer muito. O meu objetivo é trabalhar diariamente e, se o fizer, vou evoluir ainda mais a longo prazo", acrescentou.